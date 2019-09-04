с чего всё началось

Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

Ранее Болгария предложила Москве пересмотреть «сомнительный исторический тезис» об освободительной роли для Европы войны СССР против Германии в годы Второй мировой войны. В российском посольстве выразили недоумение в связи с данным заявлением.

Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

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Политика Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.

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Экономика ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".

Политика Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.

Авто Новый Nissan Juke представили официально Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.

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Футбол «Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов «Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Экономика Минтруд проработает вопрос о допсредствах на систему ухода за пожилыми Вопрос о дополнительных источниках обеспечения системы долговременного ухода с учетом системы страхования ухода за людьми старшего возраста после 2024 года будет поработан в Минтруде РФ, рассказали в пресс-службе министерства.

Хоккей Хоккеисты «Спартака» обыграли на выезде «Локомотив» В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и московским "Спартаком".

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

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Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Общество Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.