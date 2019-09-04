Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

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