Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское правительство не заметило паники на российском рынке

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что нынешняя ситуация на фондовых рынках, включая российский, абсолютно нормальная. По его мнению, паники на биржах нет, а рынки работают спокойно. Таким мнением он поделился с агентством ТАСС.
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с чего всё началось

Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
ТАСС07:03

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Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

ТАСС07:03

Российское правительство не заметило паники на российском рынке

Lenta.ru08:57

Белоусов призвал не делать проблему «из каждого доллара за баррель»

Росбалт12:07

У правительства и ЦБ есть план на случай резкого ухудшения ситуации на рынках - Белоусов

Финмаркет07:20

Правительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

News.ru07:23

Баррель в стакане воды

Российская газета12:24

Правительство РФ разработало план на случай ухудшения ситуации в экономике

Красная весна07:43
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Футбол

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 греческий "Олимпиакос" сыграл вничью с английским "Вулверхэмптоном".
Газета.Ru 18:13
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM 09:01
Кино

Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

Культуромания 11:35
Общество

Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Газета.Ru 12:01
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» покинул турнир

Мой Брянск 01:22
Экономика

ФРС поддержит фондовой рынок США на $1,5 триллиона

12 марта пройдет первый аукцион на $500 млрд на трехмесячные сделки репо, а 13 марта рынку будут предоставлены $500 млрд для одномесячного репо и еще $500 млрд для трехмесячного.
Красная весна 16:12
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Футбол

У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 18:26
Футбол

Криштиану Роналду отправили на карантин из-за коронавируса

Полит.ру 09:44
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Форпост Северо-Запад 09:44
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК 12:20
Армия и оружие

США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи

США наносят удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, в результате которой погибли американские военнослужащие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух официальных лиц.
РИА Новости 18:30
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
НТВ вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News 11:14
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
ТАСС 05:55
Кино

Найдены исполнительницы главных ролей в сериале про невест Дракулы

Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 14:16 — REGNUM ABC нашла исполнительниц главных ролей в предстоящем сериале «Невесты», который расскажет о современной жизни трёх возлюбленных графа Дракулы.
REGNUM 07:16
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Общество

Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов

Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Российская газета вчера в 17:24
Общество

Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Вести.Ru 17:53
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Футбол

Главный тренер сборной России по футболу Черчесов продлил контракт

НТВ 12:24
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily 06:57
Футбол

Холанд об игре при пустых трибунах: «Это дерьмо. Фанаты нужны мне»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от игры при пустых трибунах против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru 14:39
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Футбол

УЕФА может изменить формат плей-офф еврокубков из-за коронавируса

17 марта УЕФА собирается приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а после возобновления доиграть плей-офф в новом формате, утверждает L'Equipe.
Чемпионат 17:30
Происшествия

В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина

Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:45
Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru 18:03
Экономика

Кудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
РИА Новости 12:26
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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