Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

с чего всё началось

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что нынешняя ситуация на фондовых рынках, включая российский, абсолютно нормальная. По его мнению, паники на биржах нет, а рынки работают спокойно. Таким мнением он поделился с агентством ТАСС.

Российское правительство не заметило паники на российском рынке

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