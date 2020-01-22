Экономика

Bankir.RuBankir.RuРоссийское правительство: новый состав и повестка

Новый состав правительства первым заместителем председателя правительства назначен Андрей Белоусов, Решетников и Хуснуллин привнесут опыт регионального управления: Новый премьер-министр Михаил Мишустин вчера вечером представил свой кабинет.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Общество

Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем маткапитал «быдле»

Пятый канал 02:53
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
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Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru вчера в 10:55
Авто

Беспилотный шаттл Cruise Origin предложил шесть мест

Принадлежащая General Motors американская компания Cruise представила в Сан-Франциско «готовый к производству» массовый беспилотник под названием Origin.
Драйв 04:06
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Игры

Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One

RPG создаётся для PS4, Xbox One и РС. Скорее всего, к выходу PS5 и Xbox Series X игру улучшат и для новых консолей.
Игромания.ру 07:33
Политика

Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.
РИА Новости вчера в 06:12
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Байкал24 04:18
Общество

В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

Государственный музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше отказался принимать временную экспозицию музея Победы и центра "Холокост" к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной армии, сообщил представитель центра Леонид Терушкин.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 07:49
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Политическая Экспертиза 20 января в 20:35
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

РИА Новости 08:35
Политика

Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:48
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Происшествия

Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Интерфакс 07:07
Культура

«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам

Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
iReactor 01:05
Политика

Объявлен новый состав правительства РФ

Назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.
ФАН вчера в 12:31
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Футбол

Платини назначен советником президента FIFPro

Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
ProstoProSport 08:23
Наука

Решение проблемы вагонетки зависит от того, в какой культуре сформировалась личность

В целом 81 процент опрошенных склонялись к тому, чтобы переключить стрелку и направить вагонетку по тому пути, на котором лежит один человек.
Naked Science 07:05
Культура

Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс

Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 07:49
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
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В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Lenta.ru 05:20
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Бывший полпред в СКФО назначен заместителем главкома сухопутных войск

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Накануне.Ru 05:14
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, кандидат экономических наук.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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