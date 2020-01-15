Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию.

Политика Премьером России может стать глава ФНС В ходе рабочей встречи, заручившись согласием, Владимир Путин внёс кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на рассмотрение в Госдуму, сообщает сайт Кремля.

Политика Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.

Хоккей Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Хоккей Умарк решил покинуть «Салават Юлаев» Шведский форвард Линус Умарк сообщил руководству «Салавата Юлаева» о желании сменить клубную прописку. Об этом сообщает Бизнес Online.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Хоккей Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.

Политика В Госдуме прокомментировали отставку правительства Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.

Общество Депутат Госдумы, предложивший налог для домохозяек, объяснил свою идею Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов заявил, что его предложение ввести налог для домохозяек на самом деле относилось ко всем, кто не платит налоги.