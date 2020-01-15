Политика
РИА НовостиРоссийское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию.
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Политика
Премьером России может стать глава ФНС
В ходе рабочей встречи, заручившись согласием, Владимир Путин внёс кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на рассмотрение в Госдуму, сообщает сайт Кремля.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Хоккей
Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России
Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.
Политика
Путин предложил вынести на обсуждение поправки к Конституции России
Глава РФ Владимир Путин в послании Федеральному посланию предложил вынести на обсуждение поправки к Конституции.
Хоккей
Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Общество
Государство обеспечит бесплатным питанием учеников начальной школы
Бесплатное горячее питание в начальных школах появится уже с 1 сентября этого года.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
Хоккей
Умарк решил покинуть «Салават Юлаев»
Шведский форвард Линус Умарк сообщил руководству «Салавата Юлаева» о желании сменить клубную прописку. Об этом сообщает Бизнес Online.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Происшествия
Почему происходят ЧП на транспорте
Законодательство РФ трактует использование транспортных средств как источник повышенной опасности.
Происшествия
Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане
Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
Гаджеты
MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming
Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
Политика
В Госдуме прокомментировали отставку правительства
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
Гаджеты
В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone
Российская компания Mobile Inform Group представила премиальный смартфон MIG S6 с защитой по цене iPhone.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Общество
Депутат Госдумы, предложивший налог для домохозяек, объяснил свою идею
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов заявил, что его предложение ввести налог для домохозяек на самом деле относилось ко всем, кто не платит налоги.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Технологии
Samsung представила экологичную упаковку-конструктор
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Происшествия
В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги
Хирург сам должен был проводить операцию. Но он не стал этого делать, а привлек студентов, находившихся в больнице на практике.