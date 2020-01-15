Политика
BFM.ruМедведев заявил об отставке правительства
Обновлено в 18:40 Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении конституции, передает ТАСС.
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Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Армия и оружие
Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Кино
Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Общество
Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
Армия и оружие
Алжирские Су-57 «дадут прикурить» Европе
Издание сообщает, что у французов нет истребителей, сравнимых с Су-57, с которыми могут конкурировать только итальянские F-35.
Политика
Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию
В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.
Политика
Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Политика
Политолог прокомментировал отставку правительства России
Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Кино
Вышел новый трейлер «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Новый трейлер фильма «Черная Вдова» появился в Сети со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера фильма запланирована на 1 мая 2020 года.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Путин поручил наладить ввоз незарегистрированных в РФ лекарств
Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров в кратчайшие сроки наладить поставки незарегистрированных в РФ жизненно важных импортных лекарств.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
Форвард московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов планирует жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Происшествия
В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги
Хирург сам должен был проводить операцию. Но он не стал этого делать, а привлек студентов, находившихся в больнице на практике.
Общество
Путин поручил изменить порядок приема в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить порядок поступления в медицинские вузы России в 2020 году.