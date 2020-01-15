Политика

BFM.ruBFM.ruМедведев заявил об отставке правительства

Обновлено в 18:40 Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении конституции, передает ТАСС.
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Медведев заявил об отставке правительства

BFM.ru10:43

Российское правительство ушло в отставку

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Медведев о предстоящих поправках к Конституции и отставке правительства

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Что говорили об отставке Медведева в кулуарах послания президента

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Отставка правительства России. Главное

РБК09:06

Правительство России подало в отставку. Что дальше?

ТАСС11:00
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
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Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
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Армия и оружие

Алжирские Су-57 «дадут прикурить» Европе

Издание сообщает, что у французов нет истребителей, сравнимых с Су-57, с которыми могут конкурировать только итальянские F-35.
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В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.
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Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
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