Коронавирус
REGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читать в источнике
Оценить
Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельНТВ 06:52
с чего всё началось
Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.ТАСС06:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Экономика
ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний
Регулятор на ближайшие два года снизит для кредитных организаций требования к вложениям в акции компаний — такие послабления могут понадобиться при урегулировании проблемных кредитов путем вхождения в капитал заемщика, не способного обслуживать долг, или принятии ценных бумаг в качестве залога по кредиту.
РБК 11:37
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
Lenta.ru 08:29
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Общество
Федерация мигрантов осудила москвича, призвавшего вставать на колени перед мигрантами
Газета.Ru 11:49
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Наука
Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре
На сегодняшний день у специалистов нет понимания, как образовались такие дыры, и кто в них может обитать.
Evo-rus.com вчера в 01:36
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище заменили голову
Решение о переустановке головы монумента принял сам скульптор Александр Рукавишников в канун 35-летия со дня установки памятника в 1985 году.
Известия 11:35
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 04:09
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что очень доволен тем, как проходит работа над новой частью культового «Аватара».
Live24 07:53
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку квартир комфорткласса
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Такую возможность предоставило Правительство России.
Телеканал 360° 11:47
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Общество
Режим самоизоляции для пенсионеров продлили в Забайкалье до 23 августа
Режим самоизоляции для забайкальцев в возрасте от 65 лет и старше продлен до 23 августа.
ZAB.RU 09:03
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США.
Piter.tv 03:13
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболело более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека к другому даже если между теми не 1,5-2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Авто
Автомобили Kia оказались самыми ликвидными во всем мире
В ходе анализа стоимости порядка 5,7 млн автомобилей, купленных новыми в первое полугодие 2017 года, эксперты выяснили, что за первые 3 года с момента приобретения машина теряет самую значительную часть первоначальной стоимости.
SpeedMe 22 июля в 03:57