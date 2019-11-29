Общество

ИзвестияИзвестияВремя продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей. Соответствующее письмо направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.
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с чего всё началось

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме не поддержали идею продлить продажу российского вина до полуночи

ТАСС03:21

АКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи

РИА Новости01:08

Россиянам захотели продавать вино до полуночи

Lenta.ruвчера в 18:03

В России предложили увеличить время продажи отечественного вина

РБКвчера в 21:14

Время продажи вина предлагают продлить до полуночи

Московский Комсомолецвчера в 18:21

Российские вина хотят продавать на час дольше других спиртных напитков

РЕН ТВ00:03

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Известиявчера в 16:01
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Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Общество

Михалков судится с Роспатентом из-за святого Бесогона

Компания известного кинорежиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» судится с Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона.
Радио Комсомольская правда 04:43
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости вчера в 14:50
Гаджеты

Только Apple или Samsung, только хардкор. Жители Канады практически не признают других производителей смартфонов

88,5% рынка приходится лишь на две компании — Samsung и Apple. Купертинцы занимают первое место с долей 56,5%, а корейцы имеют долю в 32%.
iXBT.com 27 ноября в 13:23
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Кино

Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»

REGNUM вчера в 14:55
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10–20 раз больше, чем в России.
РБК вчера в 16:43
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 27 ноября в 09:06
Общество

Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Коммерсантъ 02:52
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
Технологии

Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
REGNUM 02:33
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Общество

Красноярская полиция заинтересовалась продажей собачьего жира

Правоохранители заинтересовались информацией в СМИ о продаже собачьего жира, изготавливаемого из щенков лаек.
Newslab.ru 03:37
Футбол

Россия стала ближе к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Напомним, что 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона даст право заявить в екрокубки в сезоне-2021/22 шесть клубов: две команды в групповой этап Лиги чемпионов, одну — в третий квалификационный раунд ЛЧ, одну — в групповой этап Лиги Европы и еще две — в новый турнир Лигу конференций.
Матч ТВ вчера в 00:33
Шоу-бизнес

Певица Валерия не может и не хочет рожать детей от Иосифа Пригожина

Отечественная певица Валерия объяснила причину, по которой не родила детей от своего супруга Иосифа Пригожина.
Актуальные Новости 02:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру 27 ноября в 02:56
Политика

Народный Совет ДНР принял закон о государственной границе

«Принятие закона законодательно установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты», — сказал инициатор законопроекта председатель комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец.
ИА Новороссия 04:37
Футбол

Кто самый популярный в «Монако»? Конечно, Головин!

Полузащитник Александр Головин по популярности вышел на первое место среди игроков «Монако».
Спорт-Экспресс 03:15
Армия и оружие

РВСН заканчивают перевооружение на ракетные комплексы «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) заканчивают перевооружение на современные российские ракетные комплексы, постепенно выводя из эксплуатации комплексы советского производства.
Военное обозрение 04:03
Общество

Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»

Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Происшествия

В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей

Следователи в Новосибирске после появления сообщений об избиении школьников возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении двух 16-летних подростков, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 04:40
Экономика

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Коммерсантъ 27 ноября в 17:49
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