Общество

РБКРБКРоссийское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, заявил предправления НРД Эдди Астанин, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Блокчейн будет охранять зерно для Мосбиржи

Ведомостивчера в 12:03

В России начали проект по «цифровизации зерна»

Lenta.ruвчера в 11:01

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБКвчера в 07:16

Мосбиржа и РСХБ хотят «оцифровать» зерно на складах и выпускать на партии токены

ПРАЙМвчера в 09:23

В России готовят пилотный проект по цифровизации учета зерна

DP.RUвчера в 08:33

Российское зерно «цифровизируют» после хищений на элеваторах

Русский дедлайнвчера в 08:30

НРД займется проектом по токенизации зерна

Finam.Ruвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Общество

В Госдуме поддержали очередную заморозку накопительной части пенсии

Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии ещё на год - до 2022 года.
Весьма 03:56
Происшествия

СК задержал главу администрации Новочеркасска

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКРФ) задержало главу администрации города Новочеркасск Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Политика

Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Политика

В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе

Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Экономика

Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов

О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts.
Эхо Москвы 05:30
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Культура

Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Политика

Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
ФАН 03:39
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, ожидая конца света

13 октября текущего года в провинции Дренте в Нидерландах на одной из удаленных ферм была обнаружена семья, члены которой на протяжении девяти лет скрывались в подвале, ожидая наступление конца света.
RuNews24.ru 01:36
Происшествия

Кировский омбудсмен взял под контроль дело сбитого мальчика

RT на русском 05:20
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера

Горсовет призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия украинского президента Владимира Зеленского в его «деятельности на пути возвращения мира на Украину», а также отозвать решения о недопущении формулы Штайнмайера.
RT на русском 05:37
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 вчера в 05:17
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Общество

В России водителей начнут проверять на наркотики с помощью спецприбора

Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году, сообщил начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.
TLT.ru - Новости Тольятти 05:43
Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Происшествия

«Кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие утратило живой вещдок резонансного дела о наркотиках В среду Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой

RT на русском 03:09
Общество

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru вчера в 00:26
Общество

В РФ запретят ездить на новых авто без номеров

Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Политика

Кремль оценил масштаб операции Турции в Сирии

Москва рассчитывает, что масштаб военной операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:43
Общество

Российских детей защитят от падений из окон

Минстрой планирует до конца 2019 года изменить правила строительства жилых домов таким образом, чтобы предупреждать выпадение детей из окон.
Lenta.ru 05:14
Армия и оружие

Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии

Дождь вчера в 13:26
Кино

КиноАнонс. Фильмы второй половины октября 2019 года

Октябрь 2019 года начался очень бодро - с рекордов, которые установил уже в первые дни проката фильм "Джокер".
Kinonews.ru вчера в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное