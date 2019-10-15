Экономика
РБКРоссийское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, заявил предправления НРД Эдди Астанин, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:19, Вашингтон
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
Росбалт 14 октября в 07:59
Армия и оружие
Байден раскритиковал Трампа за вывод войск из Сирии
Основной оппонент Дональда Трампа на предстоящих в США президентских выборах Джо Байден раскритиковал действующего главу государства за вывод войск из Сирии.
Свободная Пресса 00:25
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Экономика
Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля и входящий в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.
РБК вчера в 09:35
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-«пустышки»
Доктор Мясников назвал продукты, вызывающие рак Главврач посоветовал собирать информацию о препаратах, которые назначает врач и не стесняться задавать вопросы медработникам, в том числе по поводу того, доказана эффективность лекарства или нет.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество
Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.
Индикатор 14 октября в 05:50
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
Подозреваемых в смертельном избиении человека задержали в Красноярске
Толк 14 октября в 23:43
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия 14 октября в 15:44
Политика
В Киеве объяснили срыв договоренностей по разведению сил в Донбассе
На своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы сообщила, что разведение войск может произойти "только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках".
РЕН ТВ вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 14 октября в 11:25
Космос
Астероид размером с колонну Нельсона приблизится к Земле
Астероид, получивший название 2019 SR8, диаметром порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 16 октября, сообщает НАСА.
Газета Metro вчера в 05:31
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Piter.tv 13 октября в 02:40
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru 14 октября в 13:41
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору розового вина
Эксперты Роскачества рассказали об особенностях розового вина и о том, как не ошибиться при его выборе.
Российская газета 01:00
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Евро-футбол.ру вчера в 11:16
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Lenta.ru вчера в 05:07
Армия и оружие
Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии
Российские военные полицейские впервые патрулировали сирийский город Манбидж в провинции Алеппо.
Известия 00:52
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Экономика
Банковские переводы сделают доступнее для россиян
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:17
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
Во Владивостоке выставили на продажу редчайший универсал ВАЗ-2104 с дизельным двигателем.
Автоновости дня 14 октября в 23:20
Политика
Демократы в США призвали жестко противостоять России
США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Росбалт 00:27
Происшествия
СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Коммерсантъ вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее
КиноПоиск вчера в 04:09
Финансы
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов
Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Российская газета вчера в 10:55
Кино
Крис Хемсворт поделился мечтой о роли в «Звездных войнах»
Звезда «Мстителей» и «Тора» Крис Хемсворт признался, что хотел бы сыграть в одном из фильмов «Звездных войн».
iReactor вчера в 02:33