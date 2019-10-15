Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, заявил предправления НРД Эдди Астанин, передает корреспондент РБК.

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

Общество Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.

Политика МИД России опроверг сообщения о звонке Лаврова Мекею В МИД РФ отметили, что, по всей видимости, задачей таких сообщений "является оказание негативного влияния на двусторонние отношения".

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.

Происшествия В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .

Политика В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Футбол Черчесов: «Один на один Фернандес хорошо говорит по-русски» В отличие от Гильерме, который дал уже не одно интервью на русском языке, Марио Фернандес практически никогда не говорит перед камерой на русском языке, что вызывало немало вопросов об уровне владения русским языком у футболиста.

Транспорт Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Хоккей Тарасенко опёрся на кресло Трампа во время фотосъёмки в Белом доме Во время традиционного фото с президентом Тарасенко опёрся на спинку кресла Трампа, улыбнувшись улыбкой без переднего зуба.

Футбол Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак» Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.

Происшествия Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наука Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления Модель роста деревьев, лежащая в основе методики, была предложена в середине 80-х годов XX века дендрологами Евгением Вагановым и Александром Шашкиным, а затем модифицирована их учениками из Сибирского федерального университета.

Технологии Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова Комплексная экспедиция Северного флота к Земле Франца-Иосифа на спасательном буксире "Алтай" подтвердила существование острова Литтрова, который раньше считался полуостровом, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от вакцины Фриске, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась принимать экспериментальную вакцину, которую использовала при лечении от онкологического заболевания певица Жанна Фриске, передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в окружении звезды.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.