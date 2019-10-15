Экономика

РБКРБКРоссийское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, заявил предправления НРД Эдди Астанин, передает корреспондент РБК.
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