Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъРоссийское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового

Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
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Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового

Коммерсантъвчера в 18:41

Недвижимость в России дорожает вдвое быстрее мировой

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