Недвижимость
КоммерсантъРоссийское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Коммерсантъ вчера в 12:26
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии
Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
Политика
Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика
Лидер московских единороссов Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму
Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму в округе № 15, передает «Интерфакс».
Ведомости 00:22
Экономика
В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений
В Госдуме приветствовали инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Известия 07 сентября в 05:56
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Теннис
Медведев уступил Надалю в финале US Open
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Политика
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов.
Известия вчера в 15:20
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости вчера в 21:44
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Политика
На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия»
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».
REGNUM вчера в 15:15
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости вчера в 09:30
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.
Газета.Ru 01:43
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском вчера в 18:51
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru 05 сентября в 23:40
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe вчера в 15:27