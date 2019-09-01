Недвижимость
КоммерсантъРоссийское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
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Политика
На выборах в России побеждают все врио и действующие главы регионов
Трое действующих глав регионов, скорее всего, останутся ими и после выборов: Волгоградскую область продолжит возглавлять Андрей Бочаров, Вологодскую — Олег Кувшинников, Ставропольский край — Владимир Владимиров.
Росбалт 00:05
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Теннис
Надаль прокомментировал победу над Медведевым
Газета.Ru вчера в 23:11
Авто
Opel Corsa VXR может вернуться на мировую арену
Есть предположение, что подразделение PSA Group - Vauxhall вновь выведет на мировой рынок спортивную модель Opel Corsa VXR.
Car.ru вчера в 12:38
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 07 сентября в 15:48
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме
Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме после обработки 85,13% протоколов, КПРФ - 14 мест, члены партии "Яблоко" и "Справедливой России" по три места, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
РИА Новости вчера в 20:22
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Происшествия
Пьяный офицер ВСУ расстрелял мирного жителя в Донбассе
РЕН ТВ вчера в 22:40
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Политика
Представители «Единой России» лидируют на выборах в Хакасии
По предварительным данным, на дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Хакасии по одномандатным округам лидируют представители «Единой России».
ИА Хакасия вчера в 21:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском вчера в 07:13
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета вчера в 01:18
Здоровье
Кардиолог назвала категории людей, которым нужно провериться на атеросклероз
По словам кардиолога, определить процесс атеросклероза в организме позволяет УЗИ сосудов шеи.
MedikForum.ru вчера в 15:27
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru вчера в 15:48
Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс вчера в 08:15
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
Piter.tv 07 сентября в 07:21
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59