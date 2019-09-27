Политика

РБКРБКМалахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
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с чего всё началось
В Бишкеке заявили
, что журналист «некорректно высказался» относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом россиянина Александра Маругова.
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В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
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В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
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Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
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В России появится онлайн-архив советских военнопленных

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В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы

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Уволена запрещающая детям выходить в туалет методист школы Москвы

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Армия и оружие

Верховный суд РФ не реабилитировал полковника СССР Арцезо

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Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
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Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

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Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

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Компания Cooler Master официально представила процессорный кулер MasterAir MA620M, образцы которого демонстрировались в начале лета на выставке Computex 2019.
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Автомобиль Lada Priora в кузове универсал проехал за три года миллион километров.
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Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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