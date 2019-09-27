Политика
РБКМалахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
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с чего всё началось
В Бишкеке заявили, что журналист «некорректно высказался» относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом россиянина Александра Маругова.RT на русском06:32
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Андрей Малахов отреагировал на гневные комментарии кыргызстанцев в своей адрес
Sputnik Кыргызстан06:42
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Общество
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".
Газета.Ru 05:43
Происшествия
СМИ: Убийство чеченца в Берлине было спланированной операцией при поддержке властей РФ
Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве — гражданин РФ. По данным СМИ, грузина мог застрелить сотрудник российских спецслужб.
БИЗНЕС Online 05:53
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Политика
В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
RT на русском 04:38
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил еще более дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня вчера в 07:57
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев
За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности.
Известия 05:19
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Политика
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.
Lenta.ru 05:09
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Армия и оружие
Верховный суд РФ не реабилитировал полковника СССР Арцезо
Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника СССР Владимира Арцезо.
iReactor 05:23
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Здоровье
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
Tkgorod.ru 00:02
Политика
В МИД прокомментировали дело арестованного в Италии Коршунова
Российская Федерация считает безосновательными обвинения в адрес арестованного в Италии гражданина РФ Александра Коршунова, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Наука
Обнаружены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
Машины и Механизмы вчера в 09:58
Гаджеты
В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus
Ferra 25 сентября в 23:40
Гаджеты
Башенный охладитель Cooler Master MasterAir MA620M имеет высоту 165 мм
Компания Cooler Master официально представила процессорный кулер MasterAir MA620M, образцы которого демонстрировались в начале лета на выставке Computex 2019.
3DNews 06:58
Авто
Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России
Автомобиль Lada Priora в кузове универсал проехал за три года миллион километров.
Политическая Экспертиза вчера в 11:33
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Политика
Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов
В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.
Форпост Северо-Запад 03:11
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Политика
Порошенко в очередной раз не явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.
Expert.ru 05:28
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35