с чего всё началось

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

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Происшествия СМИ: Убийство чеченца в Берлине было спланированной операцией при поддержке властей РФ Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве — гражданин РФ. По данным СМИ, грузина мог застрелить сотрудник российских спецслужб.

Политика В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.

Политика В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил еще более дешевую комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).

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Политика Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

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Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

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Политика В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

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Политика Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.

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Политика Порошенко в очередной раз не явился на допрос Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.