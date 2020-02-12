Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел 30 июня 2019 года, когда офицера задержала военная полиция.
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с чего всё началось

Офицер-подводник просит рассудить его трезво

Капитан-лейтенант Олег Лавренчук пытался восстановиться на службе через Севастопольский гарнизонный военный суд, а затем обжаловал отказное решение в суде Южного военного округа.
Коммерсантъвчера в 17:48

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Офицер-подводник просит рассудить его трезво

Коммерсантъвчера в 17:48

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Lenta.ru03:09

Российского офицера-подводника уволили за пьянство и мат в адрес портрета Путина на базе в Сирии

Дождь02:09

Российского подводника уволили за пьянство в Сирии

URA.Ru04:03

Российский офицер уволен за пьянство на базе ВМФ в сирийском Тартусе

Газета.Ru04:08

Российского офицера-подводника уволили со службы за пьянство на базе в Сирии

Эхо Москвы04:03

Офицера-подводника уволили со службы за пьянство и брань в адрес портрета Путина

Znak.com03:14
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
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Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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Суд оставил под стражей экс-главу МВД Республики Коми

«Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 февраля 2020 года включительно», — указывается в заявлении.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
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Армия и оружие

Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел

Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО. Возможно ли на этом фоне новое обострение между Россией и Турцией — разбиралось РИА Новости.
РИА Новости 00:00
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
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На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
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Происшествия

В Керчи завели уголовное дело из-за холодных квартир для сирот

РИА Новости 03:26
Гаджеты

Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета 10 февраля в 05:59
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА

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Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок

Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

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ТАСС вчера в 06:31
Общество

Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей).
Российская газета 00:30
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Армия и оружие

В МИДе опровергли удары по гражданскому населению в Сирии

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Владимир Тарабрин заявил, что Москва и Дамаск не наносят удары по гражданскому населению в Сирии.
Известия 05:08
Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Кравчук выступил за продажу воды в Крым

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
Lenta.ru 03:19
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

ToDay News Ufa вчера в 02:15
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске на тюбинге возле Мамаева кургана

Известия 03:51
Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
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Экономика

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта.
Коммерсантъ вчера в 01:38
Происшествия

Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют

Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
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Футбол

Де Хеа назван самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
REGNUM 04:11
Политика

Названы 13 российских губернаторов, которым грозит отставка

Стал известен список из 13 губернаторов, которым грозит отставка в ближайшее время.
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