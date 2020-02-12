Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел 30 июня 2019 года, когда офицера задержала военная полиция.
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с чего всё началось

Офицер-подводник просит рассудить его трезво

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
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