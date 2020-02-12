Капитан-лейтенант Олег Лавренчук пытался восстановиться на службе через Севастопольский гарнизонный военный суд, а затем обжаловал отказное решение в суде Южного военного округа.

с чего всё началось

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инцидент произошел 30 июня 2019 года, когда офицера задержала военная полиция.

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

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