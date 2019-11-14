Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

РИА Новости13:08

Посла РФ в Праге вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с чешской НКО в России

Интерфакс13:13

Российского посла вызвали в МИД Чехии

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ТАСС15:29

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Коммерсантъ14:48

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