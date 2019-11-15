Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

РИА Новостивчера в 13:08

МИД Чехии пригласил российского посла из-за запрета деятельности чешской организации в РФ

ТАССвчера в 15:29

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за «нежелательной» организации

Московский Комсомолецвчера в 18:31

Посла РФ в Праге вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с чешской НКО в России

Интерфаксвчера в 13:13

Российского посла вызвали в МИД Чехии

RT на русскомвчера в 14:06

Посол РФ вызван в МИД Чехии в связи с включением чешской НКО в список нежелательных

Коммерсантъвчера в 14:48

Российский посол в Праге вызван в МИД Чехии

REGNUMвчера в 13:26
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Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Здоровье

Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают

Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Прецедент-Новосибирск вчера в 03:20
Политика

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
ФАН вчера в 15:51
Авто

Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach

Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
MotorPage.Ru 13 ноября в 02:41
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Происшествия

Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе

Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.
RT на русском 00:44
Космос

Игра Pac-Man объяснила, как сливаются черные дыры

Популярная механика 13 ноября в 06:56
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Политика

Коломойский нанял личного адвоката Трампа

Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:56
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
URA.Ru вчера в 23:08
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Январские фьючерсы нефти Brent достигли минимума торгов в $61,84 за баррель, 12 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 12 ноября в 15:48
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Политика Сегодня вчера в 04:43
Общество

Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей

"Штилевая погода и много солнышка", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Российская газета 00:00
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 13 ноября в 12:44
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета вчера в 01:00
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
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