Политика
РИА НовостиРоссийского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за «нежелательной» организации
Московский Комсомолецвчера в 18:31
Посол РФ вызван в МИД Чехии в связи с включением чешской НКО в список нежелательных
Коммерсантъвчера в 14:48
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