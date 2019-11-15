Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

РИА Новости13:08

МИД Чехии пригласил российского посла из-за запрета деятельности чешской организации в РФ

ТАСС15:29

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за «нежелательной» организации

Московский Комсомолец18:31

Посла РФ в Праге вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с чешской НКО в России

Интерфакс13:13

Российского посла вызвали в МИД Чехии

RT на русском14:06

Посол РФ вызван в МИД Чехии в связи с включением чешской НКО в список нежелательных

Коммерсантъ14:48

Российский посол в Праге вызван в МИД Чехии

REGNUM13:26
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Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета 19:56
Общество

Сергей Петров решил продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
BFM.ru 11:30
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Происшествия

Студентов и сотрудников колледжа Благовещенска допросят после стрельбы

Следователям предстоит допросить студентов и сотрудников Амурского колледжа строительства и ЖКХ после произошедшей там стрельбы.
Телеканал 360° 03:15
Футбол

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Отдельно были прокомментированы слова Карпина о том, что Игорь Гуськов был руководителем клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 11:16
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Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
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Футбол

Пеле надеется, что Роналду побьёт его рекорд в 1238 голов

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Российская газета 02:03
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Общество

Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей

Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.
Ведомости 17:52
Армия и оружие

Выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября

Выбор концепции среднего военного транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 01:30
Наука

Химики выяснили, как сгибается графен

В новой работе сотрудники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, почему измерения исследовательских групп расходились.
Индикатор 09:07
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 05:48
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
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Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Известия 18:08
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
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Motorola представила складной Razr

По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
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Встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется

Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки».
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Две дороги закрыли в Сахалинской области из-за снега

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Москва признала Аньес временным президентом Боливии

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Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником.
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Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

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Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
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Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
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