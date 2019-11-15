Политика

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Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

РИА Новости13:08

МИД Чехии пригласил российского посла из-за запрета деятельности чешской организации в РФ

ТАСС15:29

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за «нежелательной» организации

Московский Комсомолец18:31

Посла РФ в Праге вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с чешской НКО в России

Интерфакс13:13

Российского посла вызвали в МИД Чехии

RT на русском14:06

Посол РФ вызван в МИД Чехии в связи с включением чешской НКО в список нежелательных

Коммерсантъ14:48

Российский посол в Праге вызван в МИД Чехии

REGNUM13:26
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

REGNUM 14:14
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Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
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Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru 10:00
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Коммерсантъ вчера в 10:36
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Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Экономика

Средний срок ипотеки в России вырос на два года

«Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и три месяца), что почти на два года (22 месяца) превышает показатель 2018 года», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 21:35
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
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Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
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Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости 17:48
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru 13:18
Происшествия

Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек

На трассе Агинск-Дульдурга вчера вечером произошло смертельное ДТП.
Российская газета вчера в 20:41
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ 15:19
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Здоровье

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
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Экономика

Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
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Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

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