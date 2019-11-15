Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

РИА Новостивчера в 13:08

МИД Чехии пригласил российского посла из-за запрета деятельности чешской организации в РФ

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Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за «нежелательной» организации

Московский Комсомолецвчера в 18:31

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Посол РФ вызван в МИД Чехии в связи с включением чешской НКО в список нежелательных

Коммерсантъвчера в 14:48

Российский посол в Праге вызван в МИД Чехии

REGNUMвчера в 13:26
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Google Pay на портале госуслуг На портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay.
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Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6-9 месяцев.
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«Интурист» подтвердил покупку компании владельцем Anex Tour

Нешет Кочкар – владелец туроператора Anex Tour, который входит в тройку самых крупных на российском рынке.
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Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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