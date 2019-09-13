Политика
РИА НовостиРоссийского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
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Это наш позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч.
— Милош Земан, чешский политикРИА Новости вчера в 15:29
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Политика
Путин дал новые поручения по поддержке пострадавших от наводнения
Еще глава государства поручил правительству совместно с иркутскими властями к марту 2020 года утвердить план экономического развития пострадавших от наводнения муниципальных районов Иркутской области, предусмотрев меры по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций крупных компаний.
Российская газета 11:00
Экономика
Зарплаты работникам бюджетной сферы проиндексируют на 4% в 2020 году
1 октября 2020 года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 07:32
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Происшествия
При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек
На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.
REGNUM 09:46
Политика
США расширили санкции против КНДР
США вводят санкции против трех группировок хакеров из КНДР, которых считают ответственными за проведение кибератак.
ТАСС 11:08
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Единоборства
Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Порье
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойца смешанных искусств (ММА) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
МК-Спорт вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Армия и оружие
Эсминец США без разрешения Китая заплыл в воды Парасельских островов
Минобороны Китая сообщило, что американский ракетный эсминец без разрешения правительства КНР вторгся в территориальные воды Парасельских островов.
Взгляд.ру 10:56
Космос
Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути
Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути, Такое открытие исследователям удалось совершить с помощью телескопа MeerKAT, находящегося в расположенной в ЮАР обсерватории.
HotGeo вчера в 14:49
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Культура
Первые кадры со съёмок «Кунг Фьюри 2» с Арнольдом Шварценеггером в роли президента США
Арнольд Шварценеггер на Reddit представил первые фотографии со съёмок продолжения «Кунг Фьюри», где ему досталась роль американского президента.
Игромания.ру 10:56
Политика
Правительство не сможет отменить 8-часовой рабочий день
Реформа «регуляторной гильотины» не отменит восьмичасовой рабочий день.
Телеканал 360° 00:31
Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21