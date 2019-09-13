Политика
Вести.RuРоссийского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
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Это наш позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч.
— Милош Земан, чешский политикРИА Новости вчера в 15:29
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
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