Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.
Интерфакс09:00

Подробнее о событии

Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале

РИА Новости11:05

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

Коммерсантъ10:40

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

РБК09:33

В МИД Южной Осетии подтвердили смерть российского советника в Цхинвале

Известия10:12

Названа причина гибели российского советника и его жены в Цхинвале

РЕН ТВ10:36

Российский советник по здравоохранению скончался в Цхинвале

RT на русском10:29

В МВД Южной Осетии назвали вероятную причину смерти российского советника

ТАСС10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru 10:14
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Коммерсантъ 09:54
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 12:50
Общество

Для предустановки приложений попросили отсрочку

Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).
Коммерсантъ 11:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Финансы

«Черным лебедем» для рубля вирус не станет. Но рубль это не спасет

Произошло это после того, как долгое время, с весны прошлого года, курс рубля показывал положительную динамику, укрепляясь по отношению к основным валютам — с 69,88 до 62,02 рублей за доллар от декабря 2018 до декабря 2019 года.
Национальная служба новостей 12:49
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру вчера в 06:07
Общество

Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 13:13
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Общество

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Коммерсантъ 12:54
Единоборства

Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"», — передает УНИАН.
Rambler News Service 09:08
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Футбол

Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
ProstoProSport 03:18
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.
РИА Новости 12:03
Политика

Турецкие товары на $36 млн: как Анкара поможет украинской армии

Офис президента Украины Владимир Зеленского уточнил информации о финансовой помощи, которую Турция предоставит украинской армии, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 12:14
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура отклонила требование журналиста Ивана Голунова принести ему извинения от лица государства за неправомочное уголовное преследование.
Московский Комсомолец 10:08
Здоровье

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Москва 24 06:11
Происшествия

Трёх жителей Узбекистана в Югре обследуют на коронавирус

Есть вероятность, что иностранные граждане находились в контакте со студенткой из Тюмени, у которой обнаружен коронавирус.
Югра-ТВ 03:19
Хоккей

КХЛ. СКА впервые в сезоне обыграл «Спартак»

В Москве завершилась четвертая в нынешнем сезоне встреча между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Вести.Ru 13:43
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Общество

С 14 февраля остановят чартерные рейсы из Китая

С 14 февраля Россия остановит чартерные полеты в Китай, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Деловое.ТВ 09:23
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Главное