Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.
Интерфакс09:00

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РЕН ТВ10:36

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РБК09:33

Российский советник по здравоохранению скончался в Цхинвале

RT на русском10:29
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В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
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