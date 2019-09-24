Ряд членов официальной российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию.

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации. Они не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Сам он также не получил американскую визу.

Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Политика Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.

Хоккей «Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.

Футбол По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.

Авто Новый купе-кроссовер Volkswagen: официальное название и «живые» фото Китайский портал Autohome опубликовал фото нового кросс-купе FAW-Volkswagen, которое, судя по снимкам крышки багажника, получит название Tylcon.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.

Путешествия Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково» Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Энергетика «Нафтогаз» удвоил прибыль за счет России В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что основой роста доходности, помимо увеличения прокачки российского газа в Европу, стало «улучшение финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес"».

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Гаджеты Google создала свой новый сервис с 350 играми «Play Pass» предоставляет доступ к 350 приложениям и играм без рекламы и микротранзакций по единой цене подписки.

Политика Сенцов согласился пожать руку Путину при одном условии Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов согласился пожать руку президенту России Владимиру Путину, но при одном условии.

Технологии Идентификация абонентов по фото и голосу появится в России «Ростелеком» создаст систему удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу.

Политика В Челябинске выбрали нового председателя городской думы Кирилл Ветхов стал председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.

Происшествия Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Футбол Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его авто 40 раз нарушили ПДД По сведениям телеграм-канала Mash, за рулем его "Гелендвагена" и других авто все это время находилась жена Дарья Валитова.

Общество В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.

Гаджеты Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.

Происшествия Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия» Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».