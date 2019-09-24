Ряд членов официальной российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию.

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации. Они не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Сам он также не получил американскую визу.

Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США

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