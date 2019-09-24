Политика
ФерганаСША не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН
Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН. Об этом заявил РИА Новости руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПервый канал 14:07
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Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
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Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
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Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
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Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
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18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы 34-летнего Смирнова.
Интерфакс 03:43
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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
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Rusvesna.su 15:56
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Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
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Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
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Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
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Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
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В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
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В Сочи зафиксировано рекордное похолодание за 125 лет
Что интересно, совсем не сентябрьское похолодание абсолютно не отразилось на температуре морской воды.
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