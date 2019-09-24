Политика

ФерганаФерганаСША не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН

Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН. Об этом заявил РИА Новости руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Дмитрий Песков
Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПервый канал 14:07

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