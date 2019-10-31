Экономика
Lenta.ruРоссийской экономике предсказали скорое превосходство над миром
Дмитриев отметил, что российская экономика в последние годы все больше отделяется от мировой, в том числе в части финансовых потоков. Роль в этом сыграл кризис 2014-2015 годов на фоне санкций, во время которого начали падать доходы населения.
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Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Профиль вчера в 02:37
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском
Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе запланировано на 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 08:41
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Политика
Рогозин объяснил отсутствие профильного образования
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, являющийся журналистом по образованию, объяснил, почему всей космической отраслью страны руководит человек с непрофильными навыками.
Известия 08:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер 00:38
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Политика
Хабаровский сенатор отказался от должности из-за скандала с судимостью
Несколькими часами ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который фактически является лидером партии ЛДПР в регионе, записал видеообращение, в котором назвал произошедшее провокацией и предложил Приятнову добровольно отказаться от должности.
Первое антикоррупционное СМИ 05:24
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Общество
Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности
Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов.
Утро.ru 08:38
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Политика
Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве
В конце своего выступления на заседании генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 04:14
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58