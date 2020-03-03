Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссийской экономике угрожает падение нефти

Российская экономика, по-прежнему критически зависящая от экспорта сырья, оказалась в опасном положении: снижение поставок за рубеж урезает доходы бюджета, а при дальнейшем сокращении добычи Москва рискует уступить часть мирового нефтяного рынка американским производителям.
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