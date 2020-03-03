Энергетика
Московский КомсомолецРоссийской экономике угрожает падение нефти
Российская экономика, по-прежнему критически зависящая от экспорта сырья, оказалась в опасном положении: снижение поставок за рубеж урезает доходы бюджета, а при дальнейшем сокращении добычи Москва рискует уступить часть мирового нефтяного рынка американским производителям.
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Нефть дешевеет из-за слишком скромных рекомендаций ОПЕК+ по сокращению добычи
Profinance.ruвчера в 14:58
Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса
Экономика сегоднявчера в 14:07
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