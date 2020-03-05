Экономика
Lenta.ruРоссийской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут порядка 375 миллиардов рублей долгов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Кроме того, такую же сумму задолженности реструктуризируют под три процента годовых на 15 лет, указывает РИА Новости.
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Экономика
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38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
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Частный жилой дом сгорел в городе Бийске Алтайского края в ночь на пятницу. Три человека, среди которых ребенок, погибли.
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Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
Здоровье
Медработники из Перми просят губернатора не ликвидировать лаборатории
Просим Вас: дать поручение отменить приказы Минздрава о ликвидации лабораторий в стационарах, дать поручение провести независимый аудит закупок и учета оборудования для ЦКДЛ, дать поручение провести аудит работы ЦКДЛ.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
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