Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут порядка 375 миллиардов рублей долгов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Кроме того, такую же сумму задолженности реструктуризируют под три процента годовых на 15 лет, указывает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 11:31

Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 11:30

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

РИА Новостивчера в 10:32

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

Ведомостивчера в 10:42

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Интерфаксвчера в 10:35

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Коммерсантъвчера в 11:00

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАССвчера в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Спорт

Пловец-паралимпиец Александр Макаров погиб в ДТП

Вести.Ru 00:46
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Ведомости вчера в 14:41
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта

Российская газета 00:00
Здоровье

Более 470 тысяч жителей Оренбуржья пройдут тест на ВИЧ

В 2020 году более 470 оренбуржцев пройдут тест на ВИЧ. Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
АиФ Оренбург 01:09
Космос

Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не будет услышан

V-kosmose.com 00:29
Музыка

На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Общество

Крупнейшая британская авиакомпания разорилась из-за коронавируса

С 5 марта крупнейший авиаперевозчик Великобритании Flybe перешел под внешнее управление, следует из объявления на сайте компании.
Компания вчера в 04:26
Происшествия

Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой

Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.
REGNUM вчера в 21:50
Финансы

Курс евро превысил 75 рублей впервые за год

5 марта в ходе торговой сессии на Московской бирже курсе евро превысил 75 рублей.
Компания вчера в 12:02
Армия и оружие

Турция ударила по двум десяткам сирийских военных

Погиб 21 человек из сирийских правительственных войск. Турция ударила по двум десяткам сирийских военных в провинции Идлиб.
Piter.tv 01:34
Здоровье

При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек

Худший вариант предусматривает гибель 68 млн человек по всему миру. При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек.
Piter.tv 00:31
Футбол

«Барса» верит, что «Бавария» выкупит Коутиньо. Но если игрок вернется, его могут включить в другой трансфер

«Барса» верит, что мюнхенский клуб выкупит 27-летнего бразильца, у немцев есть такая опция – за 120 миллионов евро.
Sports.ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть

Дело о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк по налогам рассматривалось в суде Люберецкого района.
OvideO.ru вчера в 18:18
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре на Алтае

Частный жилой дом сгорел в городе Бийске Алтайского края в ночь на пятницу. Три человека, среди которых ребенок, погибли.
ТАСС вчера в 22:16
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс вчера в 06:53
Единоборства

Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса

Sports.ru вчера в 05:35
Политика

Генсек ООН рассчитывает прибыть на 9 мая в Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
ТАСС 01:39
Здоровье

Медработники из Перми просят губернатора не ликвидировать лаборатории

Просим Вас: дать поручение отменить приказы Минздрава о ликвидации лабораторий в стационарах, дать поручение провести независимый аудит закупок и учета оборудования для ЦКДЛ, дать поручение провести аудит работы ЦКДЛ.
В курсе.ру вчера в 00:37
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru вчера в 11:01
Общество

Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х

Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
Секрет фирмы вчера в 09:20
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Политика

Агент СБУ рассказал, как лидера ополчения ДНР убили с помощью девушки

Нейтрализовать командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, помогла внедренная в его окружение девушка-агент.
URA.Ru 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное