Российской рыбе перекрыли Китай
Экспорт остановлен из-за карантинных мер Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов.В источнике
С чего всё началось
Российской рыбе перекрыли Китай
Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов. Причина — в карантинных мерах борьбы с COVID-19.
Коммерсантъвчера в 08:51
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