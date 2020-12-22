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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российской рыбе перекрыли Китай

Экспорт остановлен из-за карантинных мер Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов.В источнике
Новые Известия
RuNews24.ru
Poplawok.ru
Коммерсантъ
Царьград
Русская Планета
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С чего всё началось
Коммерсантъ

Российской рыбе перекрыли Китай

Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов. Причина — в карантинных мерах борьбы с COVID-19.
Коммерсантъвчера в 08:51
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Русская Планета

Российской рыбе запретили «плыть» в Китай

Русская Планетавчера в 11:44
Царьград

Закрыт последний порт: Китай отказался от русской рыбы из-за страха перед COVID

Царьградвчера в 12:54
Новые Известия

В связи с угрозами коронавируса Китай отказался покупать российскую рыбу

Новые Известиявчера в 12:51
Forbes

Китай приостановил импорт российской рыбы из-за угрозы COVID-19

Forbesвчера в 13:43
News.ru

Китай закрыл порты для выгрузки российской рыбы

News.ruвчера в 11:16
Говорит Москва

Китай приостановил импорт российской рыбы

Говорит Москвавчера в 09:25
Коммерсантъ

Российской рыбе перекрыли Китай

Коммерсантъвчера в 08:51

Мировым рекордсменом по числу премьер стал НОВАТ в год коронавируса

«НОВАТ – единственный в мире музыкальный театр, который, начиная с сентября 2020, подготовил и выпустил 7 премьерных спектаклей в сложнейший посткарантинный период», – прокомментировал режиссер, подводя итоги года.
Мировым рекордсменом по числу премьер стал НОВАТ в год коронавируса
VN.RUвчера в 04:05

Военный эксперт предупредил о новых провокациях ВМС США на Черном море и в Арктике

Новая стратегия ВМС США предполагает господство американского флота в мировом океане и подавление сил России и Китая, в ближайшее время могут участиться провокации против российских кораблей на Черном море и в Арктике, рассказал в беседе с Nation News военный эксперт Василий Дандыкин.
Народные новостивчера в 04:50