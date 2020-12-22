Военный эксперт предупредил о новых провокациях ВМС США на Черном море и в Арктике

Новая стратегия ВМС США предполагает господство американского флота в мировом океане и подавление сил России и Китая, в ближайшее время могут участиться провокации против российских кораблей на Черном море и в Арктике, рассказал в беседе с Nation News военный эксперт Василий Дандыкин.