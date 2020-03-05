Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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По сообщениям сетевых источников, компания Apple уведомила сотрудников фирменных сервисных центров о нехватке iPhone, выдающихся на замену сломанных экземпляров.
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Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
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Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
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По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
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