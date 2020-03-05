Экономика
ИнтерфаксРоссийскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Тунисе
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Футбол
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Армия и оружие
Названа дата премьеры Т-90М «Прорыв»
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Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы
Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Общество
За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Происшествия
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В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
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Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
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В документе говорится о том, что около 40% пользователей Android используют устаревшие версии операционной системы, которые лишены технической поддержки производителя.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Экономика
Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4,2% по сравнению с концом прошлого дня — до 2698,4 пункта.
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Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Культура
Создатели «Чернобыля» снимут сериал по игре The Last of Us
Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us снимут сценаристы и продюсеры мини-сериала «Чернобыль», выпущенного в 2019 году.
Общество
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Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.