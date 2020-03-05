Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

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Интерфаксвчера в 10:35

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