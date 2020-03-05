Экономика
ИнтерфаксРоссийскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Авто
АвтоВАЗ запустил сборку флагманского Lada Xray Cross
Биатлон
Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Немецкая биатлонистка Дениз Херрман победила в спринте на 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира, проходящем в чешском Нове-Место.
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Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Происшествия
При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека
В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.
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ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Хоккей
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Гаджеты
Компания Realme презентовала недорогие смартфоны моделей 6 и 6 Pro
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
В Братске школьники сняли на видео, как избивали девочку
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Армия и оружие
«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Происшествия
Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети
Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».
Общество
За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Общество
В России стали чаще подделывать банковские карты
Количество подделок банковских карт в России увеличилось в 2019 году на 57,2%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Энергетика
ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти
ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Запрет на владение иностранной недвижимостью не попал в проект поправок в Конституцию РФ, 6 марта сообщают «Ведомости».