Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

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