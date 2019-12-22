Авто
Российская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис
После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Независимый автоэксперт рассказал, почему россияне стали покупать меньше авто
Народные новостивчера в 09:54
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Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Политика
Путин на поезде проедет по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Происшествия
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Происшествия
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года моряки Балтийского флота нашли и обезвредили на дне Финского залива множество немецких мин времен Второй мировой войны, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом, адмирал Александр Носатов.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Энергетика
Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Происшествия
На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада
Было госпитализировано пять детей из разных групп и один взрослый – воспитатель (воспитатель является матерью одного из заболевших детей).
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Общество
Нарышкин назвал Петра I российским разведчиком
Российская разведка существовала задолго до 1920 года, а одним из первых разведчиков можно считать Петра I, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Культура
В сети появилась последняя часть мультфильма о медвежонке Умке
Студия "Союзмультфильм" выпустила продолжение мультфильма о медвежонке Умке, которое завершило трилогию о его приключениях.
Политика
Кремль прокомментировал газовое соглашение России и Украины
Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.