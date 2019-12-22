Авто

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис

После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Автомобильная отрасль как зеркало экономики: прогноз-2020

Инвест-Форсайтвчера в 12:24

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газетавчера в 06:32

Независимый автоэксперт рассказал, почему россияне стали покупать меньше авто

Народные новостивчера в 09:54

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ruвчера в 08:40

Российскому авторынку предрекли новый кризис

Автоновости днявчера в 07:55

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюсвчера в 07:14

Российскому авторынку пророчат очередной кризис

Letnews.ruвчера в 11:55
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Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском 04:04
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года моряки Балтийского флота нашли и обезвредили на дне Финского залива множество немецких мин времен Второй мировой войны, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом, адмирал Александр Носатов.
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Энергетика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Происшествия

На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

Было госпитализировано пять детей из разных групп и один взрослый – воспитатель (воспитатель является матерью одного из заболевших детей).
РИА Новости 03:29
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Neva.Today вчера в 23:40
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Общество

Нарышкин назвал Петра I российским разведчиком

Российская разведка существовала задолго до 1920 года, а одним из первых разведчиков можно считать Петра I, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Lenta.ru 04:05
Культура

В сети появилась последняя часть мультфильма о медвежонке Умке

Студия "Союзмультфильм" выпустила продолжение мультфильма о медвежонке Умке, которое завершило трилогию о его приключениях.
Piter.tv 03:18
Политика

Кремль прокомментировал газовое соглашение России и Украины

Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
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