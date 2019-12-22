Авто
Российская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис
В уходящем году автомобильный рынок России вновь сменил вектор развития на отрицательный, впервые за несколько лет показав небольшое падение. По мнению экспертов, в 2020-м ситуация вряд ли станет лучше, а, скорее, наоборот: продажи новых машин будут падать еще сильней.
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Политика
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Экономика
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Происшествия
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Открытый огонь на нефтезаводе в Уфе удалось потушить, сообщает региональное управление МЧС.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Экономика
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Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.
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Экономика
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Авто
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На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Наука
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Авто
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Происшествия
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Общество
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Наука
У крокодилов обнаружена способность бегать галопом
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Футбол
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). — У нас было много моментов.
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Культура
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Кирилл и Илья, которые были намерены побороться за расположение участницы телепроекта «Дом-2» (ТНТ, 16+) Алены Рапунцель, покинули шоу.
Фигурное катание
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Рика Кихира стала победительницей чемпионата Японии по фигурному катанию, прошедшего в Токио.
Общество
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Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Армия и оружие
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В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
Общество
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Происшествия
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Общество
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Ранее глава ПФР Антон Дроздов напомнил, что право на индексацию выплат среди работающих пенсионеров имеют только те люди, которые решили уволиться с работы.
Хоккей
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Общество
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