Авто
Тарантас НьюсРоссийскому авторынку предрекают очередной кризис
Специалисты РГ рассказали о возможном кризисе отечественного автомобильного рынка. В 2019 году отечественный авторынок вновь продемонстрировал отрицательный вектор развития показав небольшое падение.
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Независимый автоэксперт рассказал, почему россияне стали покупать меньше авто
Народные новостивчера в 09:54
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Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Политика
Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Происшествия
В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Транспорт
Аэропортам России запретили использовать новую технику
Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику.
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
"Эвертон" представил проект нового стадиона. Заявка на планирование будет передана в понедельник городскому совету Ливерпуля.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма
Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Шоу-бизнес
Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются
Экономика
Во Франции назвали «три козыря» российской экономики
Французское издание AgoraVox назвало три главных козыря России, которые сделают страну «первой экономической державой континента».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Энергетика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Кино
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Энергетика
Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа
В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Политика
В Иркутской области объявлен новый состав правительства
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.