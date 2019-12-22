Авто

Тарантас НьюсТарантас НьюсРоссийскому авторынку предрекают очередной кризис

Специалисты РГ рассказали о возможном кризисе отечественного автомобильного рынка. В 2019 году отечественный авторынок вновь продемонстрировал отрицательный вектор развития показав небольшое падение.
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Российскому авторынку предрекли новый кризис

Автоновости днявчера в 07:55

Российскому авторынку пророчат очередной кризис

Letnews.ruвчера в 11:55

Независимый автоэксперт рассказал, почему россияне стали покупать меньше авто

Народные новостивчера в 09:54

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ruвчера в 08:40

Автомобильная отрасль как зеркало экономики: прогноз-2020

Инвест-Форсайтвчера в 12:24

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюсвчера в 07:14

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газетавчера в 06:32
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Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Политика

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Газета.Ru 03:47
Происшествия

В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход

РИА Новости 03:14
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Транспорт

Аэропортам России запретили использовать новую технику

Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику.
Piter.tv 02:48
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«Эвертон» представил проект нового стадиона

"Эвертон" представил проект нового стадиона. Заявка на планирование будет передана в понедельник городскому совету Ливерпуля.
Soccer.ru 01:27
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Футбол

Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма

Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Евро-футбол.ру вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru вчера в 04:48
Экономика

Во Франции назвали «три козыря» российской экономики

Французское издание AgoraVox назвало три главных козыря России, которые сделают страну «первой экономической державой континента».
ФАН 01:56
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Энергетика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Кино

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru вчера в 15:39
Энергетика

Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа

В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.
МонаВиста 21 декабря в 07:23
Происшествия

На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

РИА Новости 03:29
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Происшествия

В реке в Липецкой области нашли тела двух сестер-школьниц

РИА Новости 03:37
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Российская газета 04:00
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