Специалисты РГ рассказали о возможном кризисе отечественного автомобильного рынка. В 2019 году отечественный авторынок вновь продемонстрировал отрицательный вектор развития показав небольшое падение.

Экономика Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.

Политика Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2» Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.

Наука Обнаружен древнейший в мире лес Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.

Происшествия Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона "Эвертон" представил проект нового стадиона. Заявка на планирование будет передана в понедельник городскому совету Ливерпуля.

Шоу-бизнес Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Музыка Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса» Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Общество Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.

Энергетика Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.

Спорт WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

Финансы Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.