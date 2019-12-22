Авто

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис

После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Независимый автоэксперт рассказал, почему авто стали покупать меньше россиян

Народные новости09:54

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюс07:14

Эксперты предрекли российскому авторынку очередной кризис

Актуальные Новости09:34

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ru08:40

Российский авторынок ждет очередной кризис

Автоновости дня07:55

Российскому рынку предрекли падение в 2020 году

ГЛАС.RU09:42

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газета06:32
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Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Политика

Лавров объяснил позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал про позицию президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе.
Газета.Ru 09:47
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 09:45
Происшествия

На нефтехимическом заводе в Уфе произошел пожар

В Уфе на нефтехимическом заводе «Уфа Нефтехим» произошел пожар, его площадь составила две тысячи квадратных метров, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Дождь 02:32
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
ТАСС 00:31
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
МонаВиста 06:05
Общество

Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года.
Газета.Ru 07:50
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Общество

Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
RT на русском 04:02
Политика

Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Lenta.ru 08:56
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Чемпионат вчера в 16:37
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Нева Спорт 04:56
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Экономика

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Фигурное катание

Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю

RT на русском 07:52
Музыка

Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару рассказал, что она принимала участие в записи новогодних концертов, пока была в России, сообщает Газета.Ru.
РИА Новости Крым 09:52
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта оправдалась за роман с афроамериканцем

Недавно молодая девушка рассекретила свою любовь, и оказалось, что Эрика встречается с неким темнокожим парнем, с которым она познакомилась судя по всему в Нью-Йорке, где падчерица Ивана Урганта живёт и учится уже несколько лет.
Bimru.ru 09:24
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Наука

Красноярские ученые нашли новый реагент для быстрой добычи серебра

Ученые Красноярского научного центра СО РАН синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов.
НГС24 18 декабря в 23:18
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