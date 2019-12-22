Авто

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис

В уходящем году автомобильный рынок России вновь сменил вектор развития на отрицательный, впервые за несколько лет показав небольшое падение. По мнению экспертов, в 2020-м ситуация вряд ли станет лучше, а, скорее, наоборот: продажи новых машин будут падать еще сильней.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Автомобильная отрасль как зеркало экономики: прогноз-2020

Инвест-Форсайт12:24

Российскому авторынку пророчат очередной кризис

Letnews.ru11:55

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газета06:32

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ru08:40

Российскому авторынку предрекли новый кризис

Автоновости дня07:55

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюс07:14

Российскому рынку предрекли падение в 2020 году

ГЛАС.RU09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru вчера в 17:15
Футбол

За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»

Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
Матч ТВ вчера в 13:34
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

РБК 07:29
Футбол

«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»

Sport.ru вчера в 16:30
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Происшествия

При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
РБК 12:53
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Роман с Джигурдой приписывают Волочковой

Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова будоражит поклонников. Она опубликовала фотографию в обнимку с актером Никитой Джигурдой.
Соловей.Инфо 04:36
Политика

Украина принудительно снизила выработку электроэнергии на АЭС

На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт.
REGNUM 10:56
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал скорое подписание Россией, Украиной и Еврокомиссией договора по газовому сотрудничеству.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Авто

Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза

Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.
Автоновости дня 12:06
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК вчера в 11:24
Кино

Леонардо Ди Каприо рассказал, как его «тошнит» от жалоб актёров

Ореанда-Новости 12:12
Спорт

Адвокат Родченкова отверг обвинения СК РФ в адрес своего подзащитного

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление Следственного комитета России по поводу вмешательства его подзащитного в электронную базу данных LIMS из других стран.
Вести.Ru 09:42
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite полностью рассекречен в Сети

Портал Slashleaks опубликовал подробную информацию о технических характеристиках анонсированного ранее смартфона Galaxy S10 Lite от южнокорейского техногиганта Samsung.
Дни24 20 декабря в 02:38
Спорт

Сборная России выиграла молодёжный чемпионат мира по хоккею с мячом

Мужская сборная России обыграла команду Швеции со счётом 7:1 в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом среди игроков не старше 21 года.
News.ru 12:03
Общество

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
РИА Новости 11:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил «Уотфорду» в чемпионате Англии

РИА Новости 10:56
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Вести.Ru 12:17
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Политика

ФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»

МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2».
Актуальные Новости 20 декабря в 08:56
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Хоккей

СКА обыграл «Металлург» и одержал 13-ю победу в 14 последних матчах

Чемпионат 11:19
Здоровье

Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Российская газета 00:30
Хоккей

Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.
ProstoProSport 02:36
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное