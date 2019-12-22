Авто
Российская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис
В уходящем году автомобильный рынок России вновь сменил вектор развития на отрицательный, впервые за несколько лет показав небольшое падение. По мнению экспертов, в 2020-м ситуация вряд ли станет лучше, а, скорее, наоборот: продажи новых машин будут падать еще сильней.
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Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Футбол
За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»
Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
Футбол
«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Шоу-бизнес
Роман с Джигурдой приписывают Волочковой
Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова будоражит поклонников. Она опубликовала фотографию в обнимку с актером Никитой Джигурдой.
Политика
Украина принудительно снизила выработку электроэнергии на АЭС
На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал скорое подписание Россией, Украиной и Еврокомиссией договора по газовому сотрудничеству.
Авто
Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза
Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Кино
Леонардо Ди Каприо рассказал, как его «тошнит» от жалоб актёров
Спорт
Адвокат Родченкова отверг обвинения СК РФ в адрес своего подзащитного
Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление Следственного комитета России по поводу вмешательства его подзащитного в электронную базу данных LIMS из других стран.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite полностью рассекречен в Сети
Портал Slashleaks опубликовал подробную информацию о технических характеристиках анонсированного ранее смартфона Galaxy S10 Lite от южнокорейского техногиганта Samsung.
Спорт
Сборная России выиграла молодёжный чемпионат мира по хоккею с мячом
Мужская сборная России обыграла команду Швеции со счётом 7:1 в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом среди игроков не старше 21 года.
Общество
Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Политика
ФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»
МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2».
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Хоккей
Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.