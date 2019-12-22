В уходящем году автомобильный рынок России вновь сменил вектор развития на отрицательный, впервые за несколько лет показав небольшое падение. По мнению экспертов, в 2020-м ситуация вряд ли станет лучше, а, скорее, наоборот: продажи новых машин будут падать еще сильней.

Политика Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

Шоу-бизнес Роман с Джигурдой приписывают Волочковой Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова будоражит поклонников. Она опубликовала фотографию в обнимку с актером Никитой Джигурдой.

Политика Украина принудительно снизила выработку электроэнергии на АЭС На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Авто Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.

Спорт Адвокат Родченкова отверг обвинения СК РФ в адрес своего подзащитного Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление Следственного комитета России по поводу вмешательства его подзащитного в электронную базу данных LIMS из других стран.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

Гаджеты Samsung Galaxy S10 Lite полностью рассекречен в Сети Портал Slashleaks опубликовал подробную информацию о технических характеристиках анонсированного ранее смартфона Galaxy S10 Lite от южнокорейского техногиганта Samsung.

Спорт Сборная России выиграла молодёжный чемпионат мира по хоккею с мячом Мужская сборная России обыграла команду Швеции со счётом 7:1 в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом среди игроков не старше 21 года.

Общество Умер французский модельер Эмануэль Унгаро Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Политика Часть украинцев лишат соцвыплат Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).