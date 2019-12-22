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Российская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис
После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Хоккей
Зайцев — о канадском гражданстве: всегда и везде я останусь русским
Супруга хоккеиста, с которой игрок находится в конфликте, заявила, что он подал документы на получение канадского паспорта.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Хоккей
Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
Армия и оружие
САА освободила от террористов ряд деревень на юго-востоке Идлиба
Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов ряд населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает 22 декабря источник ИА Красная Весна в Сирии.
Политика
В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу
Как сообщил 21 декабря журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, риски по тарифам транзита, регуляторике и работе газотранспортных систем (ГТС) Украины понесет «Нафтогаз», что позволит «Газпрому» избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита.
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Происшествия
Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе
В тушении пожара принимали участие 140 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Политика
Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией
В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Спорт
Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России
Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
Общество
Сотрудники скорой помощи Новосибирска требуют честного аудита
Лозунги гласили, что фельдшеры и врачи требуют «честного аудита скорой помощи».