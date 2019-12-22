Авто

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис

После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Независимый автоэксперт рассказал, почему авто стали покупать меньше россиян

Народные новости09:54

Российскому рынку предрекли падение в 2020 году

ГЛАС.RU09:42

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюс07:14

Авторынку России предвещают очередной кризис

Pnzdrive08:09

Российский авторынок ждет очередной кризис

Автоновости дня07:55

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ru08:40

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газета06:32
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Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru 05:04
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ вчера в 04:33
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Хоккей

Зайцев — о канадском гражданстве: всегда и везде я останусь русским

Супруга хоккеиста, с которой игрок находится в конфликте, заявила, что он подал документы на получение канадского паспорта.
RT на русском 10:05
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Хоккей

Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.
ProstoProSport 02:36
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
МонаВиста 06:05
Армия и оружие

САА освободила от террористов ряд деревень на юго-востоке Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов ряд населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает 22 декабря источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:08
Политика

В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу

Как сообщил 21 декабря журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, риски по тарифам транзита, регуляторике и работе газотранспортных систем (ГТС) Украины понесет «Нафтогаз», что позволит «Газпрому» избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита.
Известия 09:54
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 10:14
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Политика

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
РБК вчера в 09:51
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание.
ТАСС 09:43
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
ТАСС 00:31
Происшествия

Пострадавшая в аварии на Плехановском спуске женщина впала в кому

Gorod48 01:06
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе

В тушении пожара принимали участие 140 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Вести.Ru 09:18
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Происшествия

В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали десять человек

РБК 06:38
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
ТВ Центр 08:51
Политика

Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Lenta.ru 08:56
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Спорт

Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России

Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
RT на русском 08:32
Общество

Сотрудники скорой помощи Новосибирска требуют честного аудита

Лозунги гласили, что фельдшеры и врачи требуют «честного аудита скорой помощи».
Medvestnik.ru 06:31
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