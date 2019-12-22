Авто

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис

После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Автомобильная отрасль как зеркало экономики: прогноз-2020

Инвест-Форсайтвчера в 12:24

Российскому авторынку пророчат очередной кризис

Letnews.ruвчера в 11:55

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газетавчера в 06:32

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ruвчера в 08:40

Российскому авторынку предрекли новый кризис

Автоновости днявчера в 07:55

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюсвчера в 07:14

Независимый автоэксперт рассказал, почему россияне стали покупать меньше авто

Народные новостивчера в 09:54
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Политика

Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
Российская газета 02:18
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
BFM.ru 02:52
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Политика

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
ТАСС 01:37
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
РИА Новости 02:22
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия вчера в 00:19
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
РИА Новости вчера в 18:59
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на юго-западных подступах к Дамаску.
Газета.Ru вчера в 19:09
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
Биатлон

Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Спорт день за днем вчера в 08:31
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика

Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Капитал страны вчера в 06:26
Политика

Избран Совет депутатов Ленинского округа

В число избранных депутатов, согласно представленным спискам, вошел директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, баллотировавшийся по 29 округу, городу Видное.
Интерфакс - Россия 02:13
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
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