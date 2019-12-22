Авто
Российская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис
После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Независимый автоэксперт рассказал, почему россияне стали покупать меньше авто
Народные новостивчера в 09:54
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Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Здоровье
Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Политика
Новак понадеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»
Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток-2» в ближайшее время, несмотря на препятствия, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК, которое было опубликовано 23 декабря.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Блогер и певица Марьяна Ро подтвердила, что беременна.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Общество
Малышева показала свою квартиру в Лондоне
Происшествия
На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист
На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.
Авто
Названы самые популярные внедорожники с пробегом в России
Эксперты портала 110km.ru назвали самые популярные в РФ кроссоверы и внедорожники с пробегом.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Политика
CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США
Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала.
Политика
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Экономика
Москвичи повысят цены на квартиры
Продажа «однушки» в среднем занимает у москвичей один-два месяца, «двушки» — два-четыре месяца, «трешки» — до шести месяцев.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перевоплотилась в Собчак и спародировала ее свадьбу
Из-за грима поклонники заявили, что юмористка скорее похожа на Любовь Успенскую. Подготовка в Новому году идет полным ходом.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Общество
Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы
Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.
Кино
Леонардо Ди Каприо заявил о «тошноте» от жалоб актеров
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк
Бизнес вумен Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко серьезно озадачены рождением ребенка. Супруги мечтают снова стать родителями.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основная волна ЕГЭ начнется 25 мая. До конца июня предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Происшествия
Жителя Челябинска арестовали за убийство сына из-за плача
Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве своего месячного сына, которого он забил до смерти из-за плача, сообщается на сайте СК РФ.