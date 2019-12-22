После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».

Политика Новак понадеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2» Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток-2» в ближайшее время, несмотря на препятствия, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК, которое было опубликовано 23 декабря.

Политика Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2» Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Политика CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала.

Политика Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.

Общество Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год Основная волна ЕГЭ начнется 25 мая. До конца июня предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам.

Экономика Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.