Авто

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис

После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
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Независимый автоэксперт рассказал, почему авто стали покупать меньше россиян

Народные новости09:54

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ru08:40

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газета06:32

Авторынку России предвещают очередной кризис

Pnzdrive08:09

Российскому авторынку предрекли новый кризис

Автоновости дня07:55

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюс07:14

Российский авторынок ожидает очередной кризис

SpeedMe08:11
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Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru вчера в 05:18
Политика

В Узбекистане завершились выборы в парламент

В Узбекистане закрылись избирательные участки, и начался подсчет голосов на парламентских выборах, сообщает агентство Sputnik Узбекистан.
Sputnik Кыргызстан 11:27
Здоровье

«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла

В Зеленограде 13-летняя школьница умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у малознакомой девочки из компании.
Lenta.ru 09:07
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 19 декабря в 17:09
Здоровье

Красноярцам рассказали, как питаться в мороз

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали, чем питаться в мороз, чтобы организм получил необходимо количество полезных жиров и углеводов.
Городские новости. Красноярск 01:58
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Здоровье

Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы

Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
URA.Ru 19 декабря в 01:50
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Общество

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

Лаборатория Федеральной комиссии по связи США (FCC) провела исследование, подтверждающее, что некоторые мобильные телефоны компаний Samsung и Apple превышают пределы, установленные в стране.
iXBT.com 06:13
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Lenta.ru 10:14
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Здоровье

Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru 02:35
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

ТАСС 04:57
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

ТАСС вчера в 20:59
Гаджеты

Диагональ новых мониторов LG UltraGear и UltraWide достигает 38 дюймов

В семейство UltraGear вошли модели 27GN950, 34GN850 и 38GN950 размером соответственно 27 дюймов, 34 дюйма и 38 дюймов по диагонали.
3DNews 05:38
Авто

Chery Tiggo 7 получил новую версию

Новые автомобили 19 декабря в 12:09
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Политика

Сергей Лавров рассказал о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что русофобия со стороны стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.
Военное дело 08:01
Общество

Хоккеист Зайцев прокомментировал обвинение в похищении своих детей

Москва 24 08:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:00
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