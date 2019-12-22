Авто
Российская газетаРоссийскому авторынку предрекли очередной кризис
После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение. И это несмотря на то, что продолжали действовать программы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Если человек часто потеет по ночам, и при этом у него фиксируются повышенная температура и "необъяснимая" потеря веса, специалисты не исключают развитии онкологии.
Авто
Обновленная LADA 4x4 восхитила американских журналистов
Новый внедорожник LADA 4x4 был оценен журналистами из США. Специалисты издания Autoblog оценили обновленную LADA 4x4.
Политика
Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Здоровье
Медик назвала три правила для оздоровления кишечника
По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Политика
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Фигурное катание
Шома Уно стал чемпионом Японии, Ханю — второй
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал лишь вторым, набрав 282,77 балла.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян
Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Происшествия
Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке
Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Футбол
«Ювентус» получит около 5,5 млн евро за Манджукича от катарского клуба
Сделка, по данным журналиста Goal.com Ромео Агрести, практически закрыта. «Ювентус» получит за Манджукича порядка 5,5 миллионов евро.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Новейший корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Политика
Лавров заявил, что США могут разместить РСМД у российских границ
Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ.
Общество