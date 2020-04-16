Экономика
RT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфаксвчера в 09:33
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Политика
Министр транспорта Саратовской области написал заявление об увольнении
Версия-Саратов вчера в 15:17
Общество
3388 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции проинформировал представителей СМИ о том, что за минувшие сутки в 65 регионах Российской Федерации было зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.
Журналистская правда вчера в 03:37
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Кино
Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»
Комсомольская правда вчера в 15:17
Общество
В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
За весь период в России от коронавируса скончались 232 человека. Накануне, 15 апреля, сообщалось о 28 погибших за сутки.
Известия 03:46
Происшествия
Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти
Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
Общество
В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга
Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
РБК 03:12
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК вчера в 13:01
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Экономика
Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
Происшествия
В Калужской области резко увеличилось число заразившихся коронавирусом
На вечер 13 апреля в регионе прибавилось сразу 15 заразившихся. Теперь их общее количество составляет 49 человек.
Калужские новости 13 апреля в 13:43
Происшествия
В Костромской области растет число заражений SARS-CoV2
Кострома, 16 апреля 2020, 10:04 — REGNUM В Костромской области подтверждено ещё 11 новых случаев заражения SARS-CoV2.
REGNUM 03:04
Общество
Минобрнауки: вузы имеют право отменить ГОСы
Российские вузы имеют право отказаться от проведения государственного экзамена в качестве итоговой аттестации выпускников на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве науки и высшего образования России.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Политика
Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1370 новых случаев заболевания коронавирусом - это первое снижение прироста заболеваемости в столице с 11 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю за COVID-19 в четверг.
Интерфакс 04:01
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество
От коронавируса в Москве за сутки вылечились 189 пациентов
За прошедшие сутки 189 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса в Москве.
Газета.Ru 03:18
Здоровье
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:06
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Общество
За сутки в России скончались 34 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:55
Происшествия
Главу российской строительной компании нашли в канаве с ножом в горле
В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения в тяжелом состоянии главы российской строительной компании.
Lenta.ru 04:06
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Количество выявленных случаев коронавируса в Кузбассе выросло до 23
На 11.00 четверга, 16 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 23.
Кузбасс 00:30
Экономика
Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна негативно высказалась о Насте Ивлеевой
Экспресс газета 01:35