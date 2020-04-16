Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Известия00:43

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

RT на русскомвчера в 12:35

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат

Интерфаксвчера в 09:33

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

РИА Новостивчера в 09:34

Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

АМИТЕЛвчера в 10:10

Как еще Путин решил помочь бизнесу и регионам. Главное

Толквчера в 09:52

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАССвчера в 09:49
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Политика

Министр транспорта Саратовской области написал заявление об увольнении

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Общество

3388 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции проинформировал представителей СМИ о том, что за минувшие сутки в 65 регионах Российской Федерации было зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.
Журналистская правда вчера в 03:37
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В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
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Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»

Комсомольская правда вчера в 15:17
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Общество

В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

За весь период в России от коронавируса скончались 232 человека. Накануне, 15 апреля, сообщалось о 28 погибших за сутки.
Известия 03:46
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Происшествия

Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти

Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
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Общество

В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
РБК 03:12
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК вчера в 13:01
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Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
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Экономика

Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
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Происшествия

В Калужской области резко увеличилось число заразившихся коронавирусом

На вечер 13 апреля в регионе прибавилось сразу 15 заразившихся. Теперь их общее количество составляет 49 человек.
Калужские новости 13 апреля в 13:43
Происшествия

В Костромской области растет число заражений SARS-CoV2

Кострома, 16 апреля 2020, 10:04 — REGNUM В Костромской области подтверждено ещё 11 новых случаев заражения SARS-CoV2.
REGNUM 03:04
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Общество

Минобрнауки: вузы имеют право отменить ГОСы

Российские вузы имеют право отказаться от проведения государственного экзамена в качестве итоговой аттестации выпускников на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве науки и высшего образования России.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
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Политика

Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
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Общество

Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса

Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Общество

В Москве резко снизился суточный рост новых случаев COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1370 новых случаев заболевания коронавирусом - это первое снижение прироста заболеваемости в столице с 11 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю за COVID-19 в четверг.
Интерфакс 04:01
Общество

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество

От коронавируса в Москве за сутки вылечились 189 пациентов

За прошедшие сутки 189 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса в Москве.
Газета.Ru 03:18
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Происшествия

В Оренбурге из-за коронавируса на карантин закрыли общежитие медвуза

REGNUM 02:29
Здоровье

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:06
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Общество

За сутки в России скончались 34 человека с коронавирусом

За сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:55
Происшествия

Главу российской строительной компании нашли в канаве с ножом в горле

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения в тяжелом состоянии главы российской строительной компании.
Lenta.ru 04:06
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Собак признали возможным переносчиком коронавируса

РИА Новости вчера в 18:08
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Общество

Количество выявленных случаев коронавируса в Кузбассе выросло до 23

На 11.00 четверга, 16 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 23.
Кузбасс 00:30
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Экономика

Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва вчера в 10:09
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Молодая жена Петросяна негативно высказалась о Насте Ивлеевой

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