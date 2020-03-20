Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент. Деньги выделят компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей дополнительно к уже оказанной поддержке.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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