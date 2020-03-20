Коронавирус
Lenta.ruРоссийскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент. Деньги выделят компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей дополнительно к уже оказанной поддержке.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн.
RT на русском 13 апреля в 19:56
Экономика
Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:32
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru 05:20
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей
Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру вчера в 01:09
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российская газета 09:25
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Экономика
Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 10:02
Общество
Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД могут перенести на 2021 год
Министерство экономического развития предложило перенести введение новых правил по экзаменам на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.
News.ru 10:21
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Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa 09:20
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Испытатель вакцины от коронавируса поделилась ощущениями от инъекции
Американка Дженнифер Халлер, первой получившая экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала о своих ощущениях корреспонденту газеты The Telegraph.
Российская газета вчера в 21:38
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 3728 человек
Коронавирус выявили еще у 447 человек в Белоруссии, также три человека погибли из-за инфекции, общее число зараженных достигло 3728 человек, умерших - 36, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 07:33
Экономика
Бизнес-омбудсмен: беспроцентные кредиты на выплату зарплат не работают
15 апреля Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, заявил, что в 83% случаев банки отказывают в выдаче кредита под 0% на выплату зарплаты сотрудникам.
Право.ру 08:06
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
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Netflix выпустила ролик о создании эпизода из боевика «Эвакуация»
Американская развлекательная компания Netflix представила короткий ролик о создании одного из главных эпизодов драматического боевика «Эвакуация».
Культуромания 06:15
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Гаджеты
Xiaomi работает над интерфейсом нового поколения MIUI 12
Китайская компания Xiaomi опубликовала новый тизер в социальной сети, что компания планирует запустить MIUI 12 в качестве пользовательской операционной системы следующего поколения.
Megaobzor.com вчера в 01:42
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
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Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
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По всей Кубани появятся карантинные посты
Во всех муниципалитетах Краснодарского края появятся карантинные посты.
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